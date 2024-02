Cambio della guardia in casa Virtus: esonerato Occhiuzzi, riaffidata a Villa la missione salvezza

Il pareggio nello gara salvezza contro la Turris ha portato la Virtus Francavilla ad una nuova rivoluzione tecnica. Dopo una notte di riflessione la dirigenza ha esonerato Roberto Occhiuzzi e deciso così di optare per il ritorno in panchina di Alberto Villa, sollevato dall'incarico lo scorso novembre e sostituito di fatto dall'allenatore calabrese.

Ad Occhiuzzi è stato fatale lo 0-0 maturato alla Nuovarredo Arena nella sera di mercoledì 14 febbraio, ma non solo: era atteso un cambio di marcia soprattutto a seguito del movimentato mercato di gennaio, mai avvenuto sotto il profilo del gioco e dei risultati. In dodici partite sono arrivati due successi, quattro pareggi e sei ko, con la squadra che a livello offensivo si è dimostrata poco incisiva senza dimenticare alcune lacune difensive risultate poi decisive (per veritò divenuti una costante da inizio stagione); sotto la lente d'ingrandimento anche la gestione del gruppo, come ad esempio i tre cambi a ridosso del 90' contro la Turris.

A Villa dunque toccherà guidare i biancazzurri nella dura missione salvezza. Nella prima parte di stagione la Virtus aveva mostrato note positive nonostante una rosa corta a disposizione, puntando sul 3-5-2 ed una buona dose di aggressività in fase di non possesso: il suo compito sarà infondere la determinazione e la cattiveria necessarie per proseguire nell'obiettivo designato, a partire dal primo allenamento in programma nel pomeriggio di oggi. L'allenatore classe 1979, dopo un contatto telefonico con la società in mattinata, è tornato nella Città degli Imperiali preparandosi dunque al suo secondo corso.

Virtus, torna Villa in panchina: il comunicato ufficiale

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Roberto Occhiuzzi e il suo staff. La società intende ringraziare mister Occhiuzzi per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Contestualmente la società comunica di aver riaffidato a mister Alberto Villa e al suo staff la guida tecnica della Prima Squadra.

Mister Villa guiderà l’allenamento questo pomeriggio presso la Nuovarredo Arena.