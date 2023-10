Eccellenza: Mesagne cade contro l'Ugento, ennesimo ko per l'Ostuni. Altro stop per il San Pietro

Domenica amara per le squadre brinsine impegnate nel campionato di Eccellenza pugliese. Sono arrivate infatti tre sconfitte su tre in questa quarta giornata.Dopo due risultati utili di fila il Mesagne è caduto per la seconda volta in questo campionato,per mano dell'ostico Ugento. A picco l'Ostuni: i gialloblù sono stati sconfitti con un pokerissimo dal Massafra, mantenendo l'ultimo posto in classifica e la peggior difesa del girone B (16 reti subiti).

In uno dei positicipi del tardo pomeriggio il San Pietro Vernotico ha incassato il secondo ko di fila, tra le mura amiche, contro la Virtus Matino, che si è imposta nel finale.

Mesagne-Ugento 1-3, [Balboa (U) al 37', Ancora (U) al 56', Vapore (M) al 58', Vargas (U) al 90']

Ostuni-Massafra 0-5 [Serafino al 16', Girardi al 37', Nobile al 45', Faccini al 64', Russo su rigore al 75']

San Pietro Vernotico-Virtus Matino 0-2 [Coronado all'84', Pirretti al 90']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 9 (punti) Massafra 9 Ugento 9 Brilla Campi 7 Virtus Matino 7 Novoli 6 San Pietro Vernotico 6 Maglie 5 Atletico Racale 5 Mesagne 4 Arboris Belli 4 Ginosa 4 Otranto 1 Ostuni 0

