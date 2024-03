Caos Brindisi: Danucci di nuovo out, squadra a mister Losacco

Nuovo ribaltone in casa Brindisi, ad appena qualche settimana di distanza dall'esonero di Giorgio Roselli: Ciro Danucci non siederà più sulla panchina biancazzurra. Il tecnico lascia il club tramite risoluzione consensuale del contratto, così come il vice Marco Perrone.

Danucci era stato richiamato lo scorso 20 febbraio, quando la società scelse di sollevare dall'incarico Roselli; lo stesso Roselli fu chiamato a dicembre proprio per sostituire il classe 1983, esonerato a seguito della sconfitta nel derby contro la Virtus Francavilla. La seconda avventura dell'ex centrocampista delgi adriatici è durata appena due partite, nelle quali sono arrivate altrettante sconfitte contro Casertana e Messina; l'addio si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, a seguito di alcuni rumors trapelati in mattinata.

A raccogliere la sua eredità sarà Nicola Losacco, già nello staff come collaboratore tecnico ed allenatore della Primavera. Farà il suo esordio da allenatore mercoledì prossimo, nella trasferta di Monopoli. Ma la situazione in classifica, dopo la sconfitta casalinga rimediata sabato scorso contro il Messina, è ormai compromessa per un Brindisi sempre più ultimo, con all'orizzonte il rischio concreto di una penalizzazione di punti.

Brindisi, è addio con mister Ciro Danucci: il comunicato ufficiale

SS Brindisi FC comunica che nella giornata odierna è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto con Mister Ciro Danucci e il suo vice Mister Marco Perrone.

Il club adriatico ringrazia Mister Danucci e Mister Perrone per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente si comunica che la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Mister Nicola Losacco.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.