Cedas Avio Brindisi, ingaggiato Andrea Stabile per la difesa

Ingresso di esperienza e qualità per la prima squadra Cedas Avio Brindisi con il tesseramento del difensore Andrea Stabile che sposa l'ambizioso progetto brindisino per la prossima stagione.

Una lunga carriera con il debutto in serie D e con numerosi campionati da protagonista e vincenti tra Eccellenza e Promozione con le maglie tra le altre di Mesagne, Ostuni, Sava e Carovigno.

Per lui un ritorno nella società con cui ha vissuto la fase di crescita nel settore giovanile Un grosso in bocca a lupo ad Andrea che si metterà a disposizione di mister Caputo e dei suoi compagni in vista del prossimo campionato di Promozione con la maglia della Cedas Avio Brindisi.

Fonte:comunicato ufficiale Cedas Avio Brindisi