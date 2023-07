Ceglie, arriva la conferma per sette calciatori

Prime mosse del Ceglie in vista del campionato di Promozione pugliese 2023/2024. La società ha annunciato i rinnovi di ben 7 calciatori: faranno ancora parte della formazione gialloblù Morris Cellamare (centrocampista classe 1994), Vincenzo Nazaro (difensore classe 1987), Vincenzo Merico (difensore classe 1995), Michele Maggi (centrocampista classe 1992), Giovanni Costantino (portiere classe 1994), Mattia De Pasquale (centrocampista classe 1996) e Donatello Salamina (centrocampista classe 2000).

"Mettere le fondamenta è il tassello principale per sognare in grande e per affrontare una grande stagione -si legge nel comunicato pubblicato dal Ceglie tramite i propri canali ufficiali- Tutti e 7 hanno infatti deciso di risposare la causa gialloblù e noi non possiamo che augurare a tutti i nostri ragazzi un grande in bocca al lupo!"