Il preparatore dei portieri Orlandino dalla Nitor al settore giovanile del Brindisi Fc

BRINDISI - L’annunciata collaborazione tra il Brindisi Fc e le realtà giovanili della città di Brindisi prende sempre più corpo. Dopo i diversi passaggi di ragazzi Allievi e Giovanissimi tra le fila della compagine biancazzurra, è stato definito un altro passaggio. Questa volta, a lasciare lo Staff della Nitor è Alessandro Orlandino, l'allenatore e preparatore tecnico dei portieri bianco/granata si unisce allo staff tecnico del settore giovanile del Brindisi.

Per lui si tratta di un ritorno avendo già vestito in gioventù la divisa con la V, come portiere delle giovanili con presenze in prima squadra nella stagione 1987/88, come riserva di Laveneziana e Spagnulo. “E’ una cessione che facciamo con grande piacere – queste le dichiarazioni del Presidente Rino Membola – e che rafforza la collaborazione con il Brindisi e soprattutto con il settore giovanile della società. Siamo sicuri che Mister Orlandino potrà dare un valido contributo alla nuova organizzazione che si sta dando il settore giovanile della prima squadra della città”.

“Persona seria e preparata – prosegue Membola il suo lavoro, in questi anni, di cui gli ultimi dieci trascorsi alla Nitor (uno dei più longevi nella nostra società), ha dato i suoi frutti, dimostrazione della bontà dei suoi principi e dei valori trasmessi a tante generazione di ragazzi”. “Noi andremo avanti – afferma ancora il presidente della Nitor - seppur rivedendo il nostro organigramma tecnico e ampliando il raggio di azione di mister Marco Erriquez che sarà sempre più il nostro riferimento per tutti i portieri, dalla scuola calcio al settore giovanile, passando per il settore femminile.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Responsabile del settore giovanile del Brindisi, Alfredo Piarulli: “Credo che la scelta di Orlandino possa sgomberare il campo da quelle sterili polemiche che volevano far passare il nostro disinteresse verso tecnici della città. Se crediamo che una figura possa servire al nostro progetto, non guardiamo di certo il certificato di nascita o di residenza. Ringraziamo la Nitor per questa ulteriore dimostrazione di vicinanza al Brindisi FC e siamo sicuri che i punti di congiunzione tra le due società cresceranno giorno dopo giorno".