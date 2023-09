Coppa Italia Promozione, Carovigno ko anche al ritorno: 2-1 della Virtus Locorotondo e rossoblù eliminati

Il Carovigno saluta la Coppa Italia della Promozione pugliese. Già battuti in casa per 3-1 nel match di andata disputato lo scorso 3 settembre, i rossoblù sono stati sconfitti per 2-1 allo stadio comunale Viale Olimpia dalla Virtus Locorotondo: a risultare decisiva è stata la doppietta di serio; per gli ospiti rete di Lanzillotti.

Il Carovigno dunque incassa l'eliminazione dal torneo. Il derby tra Ceglie e Cedas Avio Brindisi invece si giocherà giovedì 28 settembre alle ore 16:00 (all'andata il match era finito 1-1).