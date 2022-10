Coppa Italia Promozione: Sacco replica a Lenoci, è pareggio tra Ceglie e Mesagne

Squadra in casa

Pari e patta nel derby del secondo turno della Coppa Italia di Promozione tra Ceglie e Mesagne. Il match andato in scena allo stadio comunale Stoppa è terminato 1-1: ad aprire le danze sono stati i padroni di casa al 10', grazie al gol di Lenoci al 10'; gli ospiti però hanno trovato la replica nel finale del primo tempo, precisamente al 45', con Sacco. Il pareggio dunque, in vista del match di ritorno del 10 novembre, lascia ogni discorso aperto per quel che riguarda la qualificazione.