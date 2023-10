Il giorno del derby: Virtus Francavilla e Brindisi si affrontano in Coppa Italia

Serie C Girone C

La Coppa Italia Serie C ha anticipato i tempi: sarà subito derby tra Virtus Francavilla e Brindisi, il primo con le due squadre entrambe in un campionato professionistico. La gara si giocherà stasera alla Nuovarredo Arena, alle ore 20:45. Nella Città degli Imperiali si disputerà un duello svolto per l'ultima volta il 25 febbraio 2009, in Serie D, tra l'ASD Francavilla Calcio presieduta da Domenico Distante e il Brindisi dei fratelli Barretta: 1-0 il risultato finale, per la squadra ospitante: chi vince accederà direttamente al secondo turno della competizione

Come arriva la Virtus

Domenica scorsa gli uomini guidati da Alberto Villa hanno pareggiato 1-1 contro il Giugliano, dominando per gran parte dell'incontro senza trovare il secondo gol. I biancazzurri comunque sono in forma,visto che hanno aperto una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi dopo le due sconfitte iniziale contro il Picerno e il Benevento. Risultati che sono stati accompagnati da ottime prestazioni di un gruppo in crescita. Attualmente la Virtus Francavilla ha 8 punti in classifica con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Come arriva il Brindisi

Gli adriatici invece nell'ultimo turno hanno portato a casa il pesante successo in trasferta contro il Latina per 3-1, che potrebbe rappresentare una piccola svolta. Negli impegni precedenti il Brindisi aveva raccolto la vittoria sul Monterosi per 2-1 e i ko con Potenza, Audace Cerignola e Benevento: sono 6 i punti messi a referto, al netto appunti di due successi e tre ko. La formazione allenata da Ciro Danucci è a caccia della continuità giusta per carburare in questa stagione.

Le probabili formazioni

Su entrambi i lati potrebbe esserci il cosidetto turnover, diversi gli elementi che potrebbero avere un'opportunità dal primo minuto.

I padroni di casa scenderanno in campo utilizzando il 3-5-2. Lucatelli in porta dietro alla retroguardia formata da Yakubiv, Gavazzi e Monteagudo; sulla fascia destra possibile la conferma di Di Marco, sull'altro versante invece potrebbe trovare spazio De Marino (in ballottaggio assieme ad Enyan). In mezzo Risolo agirà da playmaker assieme a Macca e uno tra Biondi ed Izzillo. In attacco Polidori è pronto a tornare dall'inizio coadiuvato da Zuppel.

4-2-3-1 invece per gli ospiti. Albertazzi tra pali, Valenti e Monti occuperanno rispettivamente la corsia destra e sinistra della difesa; in mezzo la coppia composta da Gorzelewski e Cappelletti. In mediana, al fianco di Cancelli spazio a Ceesay, con Petrucci che stazionerà sulla trequarti venendo affiancato da Lombardi e Costa. In attacco, da centravanti, è pronto Ganz.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): LucatellI; Yakubiv, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Macca, Risolo, Biondi, De Marino; Polidori, Zuppel. All. Villa.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Gorzelewski, Cappelletti, Monti; Cancelli, Ceesay; Lombardi, Petrucci, Costa; Ganz. All. Danucci.