Derby amaro contro il Foggia: ennesimo ko al Fanuzzi, Brindisi all'ultimo posto

BRINDISI - Anche il Foggia espugna il Fanuzzi. I biancazzurri rimediano l'ennesima sconfitta casalinga nel derby valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie C e sprofondano all'ultimo posto in classifica. Nonostante la carica di olltre 2mila tifosi, i biancazzurri non riescono a risollevarsi da una crisi terribile. Gli uomini di mister Roselli hanno regelato il primo tempo alla squadra allennata da Cudini, andando all'intervallo sotto di un gol (la rete realizzata da Santaniello al 16'). Nella ripresa i padroni di casa hanno dato dei segnali di risveglio, ma il raddoppio messo a segno da Salines al 31' è stato il colpo del ko per una squadra sempre più in balia delle avversità.

Il Brindisi oggi ha totalizzato la decima partita consecutiva senza vittoria. A preoccupare è l'approccio totalmente negativo al match. Nei primi 45 minuti il Brindisi è stato praticamente nullo, consegnandosi agli avversari. E ora la situazione in classifica si fa drammatica. La zona salvezza, distante 15 punti, è ormai una chimera. Il quintultimo posto dista 11 punti: tre di troppo per la disputa dei playout. E domenica prossima i biancazzurri sono attesi da una dura trasferta in casa della Casertana, in un clima di contestazione nei confronti della società. Anche oggi la Curva Sud ha intonato dei cori contro la proprietà, invitandola a cedere il club.

Primo tempo

Mister Roselli in attacco lancia Guida dal primo minuto, al posto di Bunino. Al suo fianco, Trotta. A centrocampo, linea a cinque con gli esterni Gavazzini (a destra) e Calderoni (a sinistra). Poi le mezzali Speranza e Vona. Pinto in cabina di regia. Gorzelewski, Bonnin e Merletti compongono la difesa a tre, a protezione del portiere Saio.

Al 10’ Saio compie la prima parata della gara, sun conclusione non irresistibile di Salines. Più impegnativo, invece, l’intervento dell’estremo difensore brindisino su un colpo di testa di Santaniello, pochi secondi dopo. I dauni prendono in mano le redinidell'incontro. Il Brindisi soffre e al 16' va sotto. E' Santaniello a portare in vantaggio i rossoneri. L'attaccanto anticipa con destrezza un difensore biancazzurro, sfruttando al meglio un cross preciso di Millico. I biancazzurri accusano il colpo. Al 30' Calderoni esce per infortunio. Al suo posto entra Monti. I padroni di casa faticano a giocare. I satanelli al 44’ sfiorano il raddoppio con un colpo di testa in tuffo di Salines, che si spegne di poco sul fondo. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Roselli getta nella mischia Valenti, Pagliuca e Bunino, facendo uscire Pinto, Gavazzini e Trotta. I biancazzurri rientrano in campo con ben altra determinazione. Al 4’ proprio Valenti si invola sul fondo e fa partire un cross che per poco non beffa il portiere Perina. Il Foggia abbassa il baricentro ma al 16' va ancora vicino al 2-0 con Santaniello, che davanti a Saio non riesce a indirizzare verso la porta. Il portiere si fa trovare pronto anche al 28', quando compie due parate in rapida successione, in entrambi i casi su conclusioni ravvicinate. Il Foggia continua a spingere e al 30' trova il gol del 2-0 con Salines, che non sbaglia il tap in, su una respinta corta di Saio.

Tabellino

Brindisi Fc – Foggia: 0-2

Brindisi Fc (3-5-2): Saio; Gorzelewski; Bonnin; Merletti; Gavazzini (Pagliuca dal 1’ st); Vona (Opoola dal 18' st); Speranza; Pinto (Valenti dal 1’ st); Calderoni (Monti dal 30' pt); Trotta (Bunino dal 1’ st); Guida. A disp.: Antonino; Auro Monti; Fiorentino; Vantaggiato; Petrucci; Bellucci; Labriola; Spingola; Zerbo. All. Roselli

Foggia (4-3-3): Perina; Salines; Ercolani (Papazov dal 26' st); Carillo; Rizzo (Riccardi dal 42' pt); Tascone (Tenkorang dal 26' st); Odjer; Vezzoni; Millico (Schenetti dal 16' st); Santaniello; Rolando (Tonin dal 26' st). A disp.: De Simone; Nobile, Castaldi; Marino; Antonacci; Manneh; Gagliano; Brancato. All. Cudino

Arbitro: Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti di linea Barberis di Collegno e Taverna di Bergamo. Quarto uomo: Striamo di Salerno

Marcatori: Santaniello (Fo) al 16' pt; Salines (Fo) al 31' st

Note – Circa 2mila spettatori. Corner: Br (1) – Fo (1). Ammonizioni: Br (4) – Fo (2)

