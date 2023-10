Eccellenza Puglia: giornata nera per le squadre brindisine

Domenica da dimenticare per le squadre brindisine impegnate nel campionato di Eccellenza: sono arrivate infatti tre sconfitte su tre nella quinta giornata di campionato.

Il Mesagne ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in casa del Manduria, subendo la rete decisiva nel finale della ripresa, mentre il San Pietro Vernotico era andato avanti grazie a Cassano ma poi si è fatto rimontare dal Massafra che ha inflitto la terza sconfitta di fila. Pesante sconfitta per l'Ostuni: l'Ugento ha rifilato ben sette gol al club della Città Bianca, sempre più ultimo in classifica a quota zero punti e con ben 23 gol subiti.

Manduria-Mesagne 1-0 [Munoz al 76']

Massafra-San Pietro Vernotico 2-1 [Cassano (S) al 26', Faccini (M) al 55', Russo (M) al 73']

Ugento-Ostuni 7-0 [Vargas al 20', Balboa al 49' pt, Jimenez al 50', Bernaola al 55', Balboa al 75', Ancora all'80', Amico al 90']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B