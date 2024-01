Esperienze in Serie A e Premier League: Marcello Trotta vestirà biancazzurro

BRINDISI - A pochi minuti dall'inizio del match casalingo contro il Potenza, il Brindisi Fc comunica di aver tesserato a titolo definitivo il calciatore Marcello Trotta. Attaccante classe 1992, in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Sassuolo, Frosinone, Ascoli, Cosenza, Fulham (una presenza) e Avellino. Il calciatore, assistito dall'avvocato Giovanni Buonamano, vanta oltre 300 presenze tra i professionisti, di cui più di 70 in A. Trotta è stato scelto per assicurare la giusta dose di esperienza al reparto offensivo biancazzurro.