Brindisi piegato al 91': al Fasano il derby di Coppa Italia dilettanti

Succede tutto negli ultimi 10 minuti: prima il vantaggio del Fasano, poi il pareggio del Brindisi, infine il gol che al 91’ regala al Fasano il passaggio al secondo turno di Coppa Italia dilettanti. Al Vito Curlo di Fasano si conclude con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa il derby fra la squadra di mister Tisci e gli uomini allenati da Ciro Danucci. Una gara sostanzialmente equilibrata si è sbloccata all’81’, con la rete del vantaggio dei padroni di casa messa a segno da Bianchini. Dopo appena quattro minuti il Brindisi ha riacciuffato il pari con Staucius. Al 91’, la rete della vittoria di Malconaldo. Domenica prossima (4 ottobre), esordio nel campionato di Serie D (girone H) per entrambe le compagini. Il Brindisi sarà di scena a Francavilla in Sinni, mentre il Fasano ospiterà il Lavello. Calcio di inizio alle ore 15

Tabellino

FASANO-BRINDISI 2-1

Fasano: Ceka, Pierpaoli, Di Vittorio, Convertino, Aprile, Onraita, Bianchini, Acosta(60’ Pipistrelli), Forbes, Corvino, Battista(60’ Battista). A DISPOSIZIONE: Menegatti, Taddeo, Da Silva, Manfredi, Calabria, Diaz, Maldonado, Pipistrelli, Di Federico. Allenatore: Tisci.

Brindisi: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Zampa, Dammacco (72’ Stauciuc), D’Anna (52’ Bittaye), De Rosa(62’ De Lucas), Valenti, Minaj (54’ Palumbo) Sirri, Santoro. A DISPOSIZIONE:Oliveto, Santochirico, Sepe, De Lucas, D’Agata, Bittaye, Palumbo, Di Giulio, Stauciuc. Allenatore: Danucci.

Ammoniti: 26’ Sirri (B), 62’ Zampa (B), 66’ Pipistrelli (F)

Marcatori: 81’ Bianchini (F), 85’ Stauciuc (B), 91’ Malconaldo (F)