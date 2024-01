Fasano, rinforzo under per la difesa: ecco Mattia Tessitore

Novità per il reparto under biancazzurro: si tratta di Mattia Tessitore, difensore nato il 29 agosto 2005 a Roma. Dopo aver mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile dell’Ostia Mare, la scorsa stagione ha militato nel campionato Under 19 con la Juniores nazionale dell’Aprilia, coronando tale percorso con la convocazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per le selezioni della formazione U18. Prima di firmare per l’U.S. Città di Fasano, in questi mesi accasato alla Gelbison, non ha bagnato l’esordio in Serie D. Dunque, per Tessitore si presenta la chance di collezionare i primi minuti nella quarta serie nazionale con i nostri colori. In campo può agire da braccetto nella difesa a tre o da centrale o laterale destro in una retroguardia a quattro.

“Sono sicuro che questa opportunità possa essere un trampolino di lancio per la mia carriera- ammette Tessitore-. Sapendo che questa società offre tante opportunità ai giovani, non vedo l’ora di far parte di questo gruppo".

Fonte: comunicato ufficiale Fasano