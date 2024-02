Brindisi Fc, ultime operazioni di mercato: arrivano un difensore e un attaccante

Serie C

BRINDISI – Si chiude con gli arrivi dell'attaccante Mattia Pagliuca (nato nel 2002) e del difensore Davide Galazzini (classe 2000) il mercato di riparazione del Brindisi Fc.

Pagliuga, figlio d'arte dell'ex portiere Gianluca, protagonista con la maglia della nazionale ai mondiali di Usa '94, approda dal Bologna. Contestualmente il pari ruolo Andrea Mazia rientra nel club emiliano. Galazzini arriva invece dal Trento, nell'ambito di una operazione di mercato che prevede anche il passaggio nel club altoatesino di Daniel Cappelletti, che lascia il Brindis.

Il club biancazzurri ringrazia Cappelletti “per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. “Contestualmente comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Trento, le prestazioni sportive del difensore Davide Galazzini classe 2000. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra”.

