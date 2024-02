Brindisi superato in rimonta dal Latina: al "Fanuzzi" arriva l'ennesima sconfitta

Serie C Girone C

BRINDISI - Anche contro il Latina lo stadio Fanuzzi resta un tabù per il Brindisi. I biancazzurri, ancora a secco di vittorie in casa, sono stati superati in rimonta (1-2) dal Latina, in un match valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie C. SI allunga a otto la striscia di partite consecutive senza successi. L'ultimo risale allo scorso 10 dicembre, quando il Brindisi si impose a Sorrento. Quella odierna è stata con ogni probabilità la miglior prestazione casaliunga dei biancazzurri, che al 4' della ripresa hanno sbloccato la partita con Trotta.

I padroni di casa poi sfiorano il raddoppio con Trotta, prima del micidiale 1-2 di Fabrizi (contestatissima la seconda rete del giocatore del Latina, andato a segno nonostante Bonnin fosse per terra, dopo uno scontro di gioco). Dopo lo svantaggio i biancazzurri continuano ad attaccare e a costruire occasioni, senza però espugnare il fortino del Latina. Nel post partita un commosso mister Roselli annuncia le dimisisoni, ma la società a stretto giro le respinge, confermandogli piena fiducia.

Con questa sconfitta, il Brindisi viene agganciato dal Monterosi, con cui condivide l'ultimo posto. Mercoledì prossimo, il Brindisi sarà impegnato a Castellamare di Stabia.

Primo tempo

Mister Roselli schiera i suoi con il solito 3-5-2. Bonnin, Calderoni e Bellucci compongono la barriera difensiva, davanti al portiere Saio. A centrocampo, Vona e Monti sulle fasce, con Speranza e Bagatti a fare le mezzali. A Petrucci le redini del reparto. In attacco, il duo Trotta – Bunino.

Il Brindisi parte con aggressività. Sono gli attaccani i primi a pressare gli avversari in fase di costruzione dal basso. Col passare dei miniti, i nerazzurri salgono di ritmo. Al 23' D'Orazio scorge Saio fuori dai pali e tenta il gol dell'anno con un tiro da centrocampo che si sarebbe insaccato, se non fosse stato per il gran recupero del portiere brindisino. Sono gli ospiti ad amministrare il gioco, pur senza creare grosse occasioni. Al 42' Saio si fa trovare preparato su una conclusione angolata di Del Sole. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, il Brindisi rientra in campo con determinazione. Al 4', sugli sviluppi del primo tiro della bandierina a favore, Trotta portain vantaggio i biancazzurri insaccando a porta vuota, su una respinta corta del portiere Guadagno, impegnato da un colpo di testa di Bunino. All'11' Vona ci prova con un rasoterra dalla distanza che finisce di poco fuori.

Il Latina comincia ad alzare il baricentro ma il Brindisi si difende con ordine e al 17' sfiora il raddoppio con Trotta, che dalla fascia sinistra supera un avversario con un dribbling secco e solo davanti al portiere Guadagno si fa ipnotizzare. Sulla ripartenza, i nerazzurri pareggiano con Fabrizi, che lasciato solo al limite dell'area piccola, su cross dalla sinistra trafigge Saio con un destro di prima intenzione. I biancazzurri reagiscono. Al 22' Bunino va vicino al raddoppio.

La partita diventa una girandola di emozioni. Al 25' concitata azione nell'area del Brindisi, con un Bonnin che resta a terra dopo un impatto con Saio, in uscita. Il latina continua a giocare. L'azione prosegue con un tiro dal limite dei nerazzurri respinto dal portiere brindisino. Sulla respinta, con Bonnin ancora per terra, Fabrizi segna a porta sguarnita, fra le proteste del Brindisi.

Nonostante il duro colpo subito, i biancazzurri continuano ad attaccare e a rendersi pericolosi, assediando l’area di rigore avversaria. Al 37’ fa il suo esordio il bomber Vantaggiato. Il forcing aumenta nel finale, senza però costruire occasioni degne di nota.

Tabellino

BRINDISI-LATINA 1-2

Brindisi (3-5-2): Saio; Bellucci, Bonnin, Calderoni; Vona, Speranza (Labriola dal 37’ st), Petrucci (Guida dal 30’ st), Bagatti (Pagliuca dal 17' st), Monti (Vantaggiato dal 37’ st); Trotta. A disp.: Antonino; Auro; Gorzelewski; Fiorentino; Pinto; Spingola; Merletti; Galazzini; Opoola, Zerbo. All. Roselli

Latina: (3-4-3): Guadagno; Di Renzo, Rocchi, De Santis (Vona dal 13' st); D’Orazio (Fella dal 32’ st); Del Sole (Scravaglieri dal 47' st), Mazzocco (Perseu dal 13' st), Riccardi, Fabrizi (Capanni dal 32’ st). A disp.: Fasolino; Sorrentino; Rozzi; De Maio. All. Fontana

Arbitro: Alberto Ruben Arena, sez, di Torre Del Greco, coadiuvato dagli assistenti Voytyuk di Ancona e Croce di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Cavacini di Lanciano

Marcatori: Trotta (Br) al 4' st; Fabrizi (La) al 17' st e al 20' st

Note – Circa 600 spettatori, fra cui circa 40 giunti da Latina. Calci d’angolo: Br (5) – La (3). Ammoniti: Br (5) – La (3)

