Il Brindisi batte un colpo per l'attacco: ecco Simone Andrea Ganz

Il Brindisi mette a segno un colpo importante per l'attacco: i biancazzurri hanno chiuso per il centravanti Simone Andrea Ganz, classe 1993, figlio d'arte di Maurizio (che da giocatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Inter e Milan). Il calciatore, che era rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Triestina, avrebbe firmato un contratto di durata annuale. Il club adriatico ha 'preannunciato' il suo arrivo diffondendo un indizio social con delle coordinate.

Nella passata stagione Ganz si è diviso tra gli alabardati e il Latina, dove ha militato in prestito, mettendo a segno in tutto 9 reti in 37 presenze; in precedenza ha militato nel Lecco, realizzando 14 gol in 33 apparizioni, nel Mantova e nel Como. Senza dimenticare le esperienze in Serie B al Como, dove ha realizzato 16 gol in 35 presenze nel 2015/2016, per poi giocare con Hellas Verona, Pescara e Ascoli: lo score totale nella serie cadetta ammonta a 84 presenze e 22 reti. Un'arma offensiva in più per il tecnico Ciro Danucci.