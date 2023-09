Brindisi, Arigliano sul rinvio della gara col Catania: "Difficile trovare un nuovo stadio in poco tempo"

Serie C Girone C

Come noto, Brindisi-Catania di domenica 10 settembre è stata rinviata a data da destinarsi poiché la struttura è stata danneggiato dall'incendio scoppiato dopo il derby tra Taranto e Foggia di domenica scorsa. I biancazzurri recuperanno il match probabilmente ad ottobre, infatti appariva fin da subito complicato trovare una sede alternativa per disputare il confronto con i siciliani visto il lasso di tempo.

"Sarebbe stato difficile trovare un nuovo stadio in un arco temporale così ristretto -ha evidenziato il presidente del Brindisi, Daniele Arigliano- Quindi abbiamo accolto con positività il provvedimento della Lega Pro". Il massimo dirigente degli adriatici spera che lo Iacovone possa tornare presto a disposizione per proseguire il cammino in campionato, in attesa che i lavori al Fanuzzi possano essere ulitmati: "Siamo tuttavia fiduciiosi sul pronto ritorno allo Iacovone, sia per noi che per il Taranto che ha iniziato benissimo questa nuova stagione".