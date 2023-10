La Virtus Francavilla ha cambiato marcia: contro il Sorrento a caccia della continuità

Serie C Girone C

Per la Virtus Francavilla è un momento senza dubbio positivo. Dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Picerno e Benevento, i biancazzurri hanno praticamente dato una svolta al loro cammino, inanellando ottime prestazioni l'una dopo l'altra e aprendo una striscia di risultati utili consecutivi in campionato: l'ultimo è il pesante successo in casa della Turris, per 3-1, grazie ad una prova di forza e di carattere.

Ciò si è aggiunto alle vittorie contro Crotone e Messina e i pareggi contro Foggia e Giugliano. La Virtus finora ha totalizzato 11 punti, bottino conquistato grazie ad una condizione che è andata pian piano crescendo e la quadra a livello tattico trovata dal tecnico Alberto Villa, vero e proprio fattore per la squadra: i suoi calciatori praticano un calcio sfrontato e di grande intensità, costruendo la manovra grazie ad una ricerca assidua degli esterni del 3-5-2 e al pressing sul portatore di palla, che permette il più delle volte di effettuare recuperi e transizioni veloci. Senza dimenticare l'unità di un gruppo sano e affiatato sia dentro che fuori dal campo, come evidenziato dallo stesso allenatore più volte.

Insomma, la Virtus Francavilla non vuole fermarsi e cerca continuità, a partire dal match di domenica 15 ottobre alla Nuovarredo Arena contro il Sorrento (calcio d'inizio alle ore 16:15). Sarà out per squalifica proprio il tecnico Villa che sarà sostituito dal vice Francesco Cudazzo; squalificato per una giornata anche il terzo portiere Francesco Carretta. Si va verso la conferma degli stessi undici che hanno battuto la Turris, con Davide De Marino in difesa al fianco di Juan Monteagudo e Andrea Accardi, Andrea Risolo in cabina di regia e Gabriele Artistico, reduce dalla sua prima doppietta in biancazzurro, al centro dell'attacco.