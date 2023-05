Serie D, bagarre playout: Gladiator ancora a caccia di punti contro il Brindisi

BRINDISI – Sia Gladiator che Nocerina hanno bisogno di punti per salvarsi. Saranno combattivi e determinati i prossimi due avversari di Brindisi e Cavese, in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie D (girone H) in programma domenica 7 maggio, alle ore 15.

I biancazzurri di mister Danucci affronteranno il Gladiator allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). La Cavese di mister Troise ospiterà la Nocerina in uno dei derby più sentiti dalla Campania. Le dinamiche della bagarre per evitare la retrocessione si intrecceranno con il duello per la vetta del campionato (occupata da Brindisi e Cavese a quota 66 punti) in una domenica che si preannuncia infuocata su entrambi i fronti.

Com’è dunque la situazione nei bassifondi della graduatoria? Dalla Serie D all’Eccellenza retrocedono quattro squadre. Le ultime due direttamente. Le altre due attraverso dei playout che coinvolgono quattro compagini, dalla terzultima alla sestultima. La Puteolana, ultima a quota 19, è già retrocessa. Ha un piede e mezzo in Eccellenza anche il Lavello, penultimo a tre punti dal Francavilla in Sinni (terzultimo). Poi ci sono sei team invischiati nel caos playout: si tratta dello stesso Francavilla in Sinni (29 punti), del Molfetta (32), del Gravina (33), di Nocerina (36), Afragolese (36) e Gladiator (37).

Il Gladiator attualmente sarebbe fuori dai playout e quindi salvo. La Nocerina invece, a pari punti con Afragolese, è proprio al limite. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare. Il regolamento prevede che le squadre classificate al 16esimo e 15esimo posto retrocedono direttamente se il distacco rispettivamente dalla 13esima e 14esima è pari o superiore a otto punti.

Ma il Gladiator, ad ogni modo, anche in caso di sconfitta contro il Brindisi, sarebbe condannato ai playout solo so dovessero vincere tutte e tre fra Nocerina (attesa da un arduo compito a Cava dei Tirreni), Afragolese (impegnata a Molfetta) e Francavilli in Sinni, che ospiterà il Martina Franca. I casertani, insomma, sono in una botte di ferro, ma questo non vuol dire che affronteranno il Brindisi a cuor leggero. Per i biancazzurri, anzi, ci sarà da lottare.