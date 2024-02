Nel weekend torna la Promozione pugliese: in programma il derby tra Ceglie e Cedas Avio Brindisi

Dopo un weekend di pausa ritorna il campionato di Promozione pugliese con lo svolgimento della diciannovesima giornata del girone B, in programma domenica 11 febbraio.

Tra le gare in calendario spunta il derby della provinca tra Ceglie e Cedas Avio Brindisi, con in palio punti fondamentali per la salvezza: i gialloblù, che non vincono da nove partite, nell'ultimo turno sono stati battuti per 3-2 dall'Atletico Tricase mentre i blucelesti sono reduci da due vittorie di fila contro VIrtus Locorotondo e Copertino. Impegno difficile infine per il Carovigno: i rossoblù, che hanno perso le ultime quattro partite, saranno ospiti della Rinascita Refugees.

Promozione Puglia girone B, le partite della diciannovesima giornata