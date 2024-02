Promozione Puglia, Ceglie: arrivano le dimissioni del tecnico Alessandro Scalone

Alessandro Scalone non è più l'allenatore del Ceglie. Approdato sulla panchina gialloblù lo scorso dicembre, è stato lo stesso tecnico a rassegnare le dimissioni dall'incarico: in questa sua avventura ha totalizzato due pareggi (contro Copertino e Rinascita Refugees) e quattro sconfitte.

Scalone, tramite i canali ufficiali del club, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni per salutare la piazza. “Voglio ringraziare la società, il presidente, lo staff e tutto l’ambiente ASD Calcio Ceglie per avermi assegnato questo ruolo -ha detto l'allenatore- ma sento la necessità di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica della squadra. Dal cuore auguro il meglio per la conclusione della stagione".

