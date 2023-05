Spareggio per la C, stallo sulla sede. Brindisi Fc: "I tifosi pazientino ancora un po'"

BRINDISI – Nel pomeriggio di martedì (9 maggio) sembrava ormai fatta per la scelta dello stadio XXI Settembre– Franco Salerno di Matera, ma non è stata ancora ufficializzata la sede dello spareggio per la promozione in Serie C fra Brindisi Fc e Cavese in programma domenica prossima (14 maggio). A quanto pare l’amministrazione comunale lucana avrebbe dato il suo via libera alla decisione del comitato interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, ma sarebbero ancora in corso delle valutazioni di ordine pubblico. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Matera dovrebbe esprimersi per la mattinata di domani. Non si escludono altre ipotesi, fra cui quella dello stadio di Cosenza.

In serata il sodalizio biancazzurro è intervenuto con una nota stampa. “Siamo perfettamente consapevoli di come la nostra tifoseria stia vivendo queste ore che ci separano dallo spareggio di domenica con fermento – si legge nel comunicato - ansia e preoccupazione anche in riferimento alla scelta della città e dello stadio che ospiteranno la gara. Teniamo a rimarcare che Ssd Brindisi non può in alcun modo fornire indicazioni o suggerimenti di nessun tipo alla Lnd unica deputata all'organizzazione dell'evento”.

“Comprendiamo perfettamente le difficoltà – prosegue la società - che la stessa stia incontrando in queste ore al fine di far convergere tutte le diverse esigenze verso una località che possa fare sintesi ed essere la più idonea. Una volta, infatti, individuata una città ci sono da raccogliere diverse autorizzazioni a partire dall'amministrazione Comunale di riferimento, club che utilizza l'impianto per tutto l'anno, forze dell'ordine e autorità competenti, eventuali eventi calcistici in concomitanza nell'impianto individuato, ecc. Un lavoro difficile, complicato che richiede uno sforzo organizzativo molto importante”.

“L'invito a tutti i nostri fantastici tifosi - si legge ancora nella nota - di avere ancora un po' di pazienza e assoluta fiducia nell'operato della Lega Nazionale Dilettanti che si è sempre contraddistinta per la propria efficienza, professionalità e volontà di tutelare, per quanto possibile, i propri club. Siamo certi che si creeranno le condizioni ideali per vivere una giornata che possa essere un bellissimo spot per tutto il movimento calcistico e della Lnd in particolare”.