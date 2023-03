Ostuni a picco, l'Otranto vince 1-0: gialloblù in zona playout

L'Ostuni va di nuovo ko con la classifica che si complica a due giornate dal termine del campionato. Allo stadio Laveneziana i gialloblù sono stati battuti dall'Otranto per 1-0, a causa della rete segnata da Trovè al 41'. Si tratta della nona sconfitta nelle ulteime dieci partite per l'Ostuni, rimasto fermo a 24 punti e scivolato al terzultimo posto, valevole per i playout, in seguito alla vittoria della Virtus Matino sull'Arboris Belli (risultato di 2-0). Ci sono ancora due gare a disposizione del club della Città Bianca per inseguire la salvezza diretta.