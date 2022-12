Ostuni, ritorno alla vittoria: Cassano e Benedetti stendono il Ginosa

Squadra in casa

Terzo risultato utile di fila per l'Ostuni, che allo stadio Laveneziana ha avuto la meglio sul Ginosa per 2-0. I gialloblù hanno dunque dato continuità al successo sul Castellaneta e al pareggio a reti bianche contro il Maglie; Cassano, al 28', ha sbloccato il risultato, mentre Benedetti è stato abile nel chiudere la pratica al 55'. L'Ostuni è così salito a quota 23 punti, al sesto posto solitario in classifica.