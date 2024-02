Nasce a Carovigno un nuovo Juventus club

CAROVIGNO - Finalmente, dopo circa due anni di appassionato e duro lavoro svolto da Giuseppe Zurlo, anima instancabile e indiscusso riferimento dei bianconeri locali, si è concretizzato in queste ore, il progetto partito oltre 24 mesi addietro, con la nascita di un Club Juventus a Carovigno. Il gruppo, pur avendo iniziato a muovere i primi passi, in collaborazione con l’Associazione di più ampio respiro interterritoriale, denominata “Leggenda bianconera”, nasce con una forte connotazione territoriale, con sede a Carovigno e direttivo costituito dagli juventini del nostro territorio.

“Il Club – afferma il presidente Angelo Lanzilotti - che inaugurerà a breve la sede, rappresenterà un punto di riferimento sia per i tifosi che per i simpatizzanti di tutte le età. All’interno saranno disponibili numerose attività, con opportunità di vivere più da vicino la storia ed i successi della nostra squadra del cuore. Gli appassionati avranno la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi, come incontri con giocatori leggendari, fornirà inoltre ai propri soci, l’accesso privilegiato ai biglietti e a tutte le iniziative della società bianconera”.

Lo scopo principale di questa associazione sarà quello di creare un ambiente accogliente e di alta qualità per tutti i tifosi, dando vita ad un punto di incontro e di condivisione ideale, nell’ambito del quale numerose saranno le iniziative a sfondo sociale, rivolte ad un più vasto pubblico in modo da coniugare insieme, sport, cultura e tempo libero. L’apertura del Club Juventus segna un nuovo ed emozionante capitolo nella storia della nostra cittadina.

“Nel ringraziare tutti gli amici che hanno sposato questa avventura, per avermi scelto all’unanimità come presidente – afferma ancora Lanzilotti - regalandomi momenti di commozione e gratitudine, non posso che sottolineare ulteriormente il lavoro dell’amico Giuseppe Zurlo che con sacrificio e totale disponibilità morale e materiale, ha fatto si che questo sogno potesse realizzare”.

