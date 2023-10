Arriva il Taranto: Virtus Francavilla mai sconfitta in casa dai rossoblù

Serie C Girone C

Quella del tardo pomeriggio di mercoledì a Latina è stata l'ultima di tre sconfitte consecutive: per la Virtus Francavilla è un momento delicato in termini di risultati, anche se nella sfida andata in scena allo stadio Francioni la squadra ha dato qualche segnale positivo a livello di prestazione, rispetto ai ko incassati contro Sorrento e Monopoli. Urge però una scossa per portare a casa punti salvezza, e l'occasione giusta può essere il derby di domenica 29 ottobre quando alla Nuovarredo Arena arriverà il Taranto (calcio d'inizio alle ore 20:45).

I biancazzurri affronteranno una squadra reduce dalla pesante vittoria per 3-1 contro la Turris, attrezzata per lottare ad un posto ai playoff. Non sarà una sfida semplice, anche se le precedenti sfide giocate nella Città degli Imperiali sorridono ai padroni di casa: in cinque partite infatti la Virtus non ha mai perso, totalizzando tre vittorie e due pareggi. Nella scorsa stagione, in un altro periodo non semplice (la squadra guidata da Antonio Calabro non vinceva da sette match), ci fu un successo per 3-0 con reti di Daniele Solica al 54', Cosimo Patierno su rigore all'87' ed Elimelech Enyan all'89'.

Nel 2021/2022 Virtus Francavilla e Taranto si affrontarono per ben due volte alla Nuovarredo Arena: il 22 agosto 2021, nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, l'ex di turno Pasquale Maiorino (reti al 54' e al 66') trascinò i biancazzurri alla vittoria per 2-0, mentre il 3 ottobre successivo il confronto finì 0-0 (lo stesso Maiorino calciò un rigore sulla traversa).

Virtus Francavilla-Taranto, lo storico precedente in Serie D

Ma i tifosi della formazione del presidente Antonio Magrì ricordano piacevolmente il primo faccia a faccia in assoluto tra le due compagini, datato 24 gennaio 2016 e svoltosi nel girone H della Serie D. In uno stadio praticamente sold out, la Virtus Francavilla ebbe la meglio per 2-1 contro gli ionici candidati alla vittoria del campionato: ad aprire le marcature fu Anibal Montaldi al 18', mentre al 40' arrivò il pareggio ospite a firma di Giuseppe Genchi.

Al 64', però, di nuovo l'attaccante argentino fece esplodere l'allora chiamato Giovanni Paolo II con il gol che chiuse definitivamente i conti: quel successo alla fine ebbe un peso decisivo nella corsa al primo posto conquistato dalla stessa Virtus, che ottenne lo storico salto tra i professionisti.