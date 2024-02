Sfida contro il Latina: un solo risultato a disposizione per il Brindisi

Serie C Girone C

Gara delicata per il Brindisi, che nel pomeriggio di oggi ospiterà il Latina allo stadio Fanuzzi (calcio d'inizio alle ore 14:00) in una gara che inaugurerà il tour de force comprendente la trasferta contro la Juve Stabia e il derby pugliese con il Foggia.

I biancazzurri, reduci dal ko di Benevento, non vincono da sette partite ed intendono riprendere la marcia verso l'obiettivo salvezza; anche i nerazzuri hanno incassato una sconfitta nell'ultimo turno, contro il Giugliano per 1-0: in precedenza avevano raccolto la vittoria sul Monterosi per 1-0 e il pareggio per 1-1 al cospetto della Casertana.

Modulo 3-5-2 per i padroni di casa. In porta Saio dietro alla retroguardia presieduta da Gorzelewski, Merletti e Bonnin. In mezzo al campo, al fianco di Bagatti, agiranno come interni Labriola e Pinto; le corsie esterne invece saranno occupate da Vona (a destra) e Monti (a sinistra). In attacco Giorgio Roselli punterà ancora sul tandem Trotta-Bunino.

La formazione allenata da Gaetano Fontana dovrebbe scendere in campo utilizzando il modulo 3-4-2-1. Fasolino tra i pali, protetto dalla difesa composta da De Santis, Di Renzo e Rocchi; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero agire Paganini e Crecco mentre a centrocampo sono pronti Perseu e Di Livio. Sulla trequarti stazioneranno Fella e Riccardi a supporto del centravanti Luca Fabrizi.

Brindisi-Latina, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Merletti, Bonnin; Vona, Labriola, Bagatti, Pinto, Monti; Trotta, Bunino. All. Roselli.

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Di Renzo, Rocchi; Paganini, Perseu, Di Livio, Crecco; Fella, Riccardi; Fabrizi. All. Fontana.