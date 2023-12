Promozione Puglia, pioggia di arrivi in casa Cedas Avio Brindisi: i dettagli

Reduce dalla roboante vittoria sul Veglie per 5-1, nella quindicesima giornata del campionato di Promozione pugliese (girone B), la Cedas Avio Brindisi ha ufficializzato ben dodici operazioni in entrata che hanno dato un nuovo volto alla squadra. Attualmente i blucelesti sono ultimi in classifica, a quota 6 punti.

Di seguito l'elenco dei nuovi calciatori tesserati dalla Cedas Avio Brindisi: