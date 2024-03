Promozione Puglia, prevista una sosta di due settimane: domenica 7 aprile si torna in campo

Sosta di due settimane per il campionato di Promozione pugliese. Domenica 24 marzo e domenica 31 il torneo sarà a riposo per le festività pasquali.

Il ritorno in campo del girone B è fissato per domenica 7 aprile, per la venticinquesima (e penultima) giornata. Resta delicata la situazione delle squadre brindisine, con il Ceglie ultimo in classifica che ha bisogno di un'autentica impresa per fare almeno i playout, a cui spera di partecipare la Cedas Avio Brindisi che deve raccogliere punti e diminuire il margine in classifica dalle concorrenti; il Carovigno invece ha la possibilità di salvarsi direttamente se il margine con una delle inseguitrici arriverà ad almeno sette punti.