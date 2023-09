Esordio vincente a Mesagne: il San Pietro Vernotico conquista il derby

MESAGNE- San Pietro Vernotico bagna con un successo nel derby contro il Mesagne il ritorno nel campionato d'Eccellenza. La squadra di mister Vincenzo Di Serio si è imposta per 2-1 sui gialloblu allenati da Alfredo Cimino in un match valevole per la giornata, disputato oggi (domenica 10 settembre= allo stadio Guarini di Mesagne, di fronte a circa 500 spettatori, di cui un centinaio arrivati da San Pietro Vernotico.

Primo tempo

Fin dalle prime battute gli ospiti hanno cercato di imporre il proprio gioco. Il Mesagne si è difeso con ordine. La prima occasione degna di nota arriva al 24’, quando il San Pietro sfiora il vantaggio con il centravanti Manta, che di testa colpisce il palo. Al 31’ primo spunto dei padroni di casa con Giancola, che in area di rigore, da posizione defilata, non inquadra lo specchio. San Pietro ancora vicino al gol al 36’ con capitano Cassano, che di testa, servita da Solimeno con una sponda aerea, non centra il bersaglio, lamentando però la spunta da parte di un avversario. Al 43’ Manta scende sul fondo e fa partire un cross che secondo il direttore di gara viene intercettato con una mano da un difensore mesagnese. Ne consegue un calcio di rigore affidato a Paolo Procida, che dal dischetto spara alto sulla traversa.

Secondo tempo

Ancora Procida, al 1’ della ripresa, si divora un gol a porta vuota. Gli ospiti aumentano i ritmi. Il Mesagne va in affanno. Al 7’ il portiere mesagnese Russo si supera con una deviazione sul fondo di un tiro indirizzato all’incrocio. Il meritato gol del vantaggio dei giallorossi viene siglato al 10’ da Politi, con un rasoterra di prima intenzione che non lascia scampo a Russo.

Una volta in vantaggio, gli ospiti hanno un calo di concentrazione, mentre il Mesagne alza i ritmi fino a realizzare, al 18', la rete del pari con Giancola, bravo a battere il portiere Carriero con una conclusione simile a quella di Politi.

Dopo il gol del pari la partita sembra assestarsi sui binari dell’equilibrio, ma al 32’ Renna piazza la stoccata vincente con una conclusione da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. I padroni di casa non si danno per vinti. Al 34’ Sacco ci prova con un tiro dal limite che viene neutralizzato da Carriero. Nel finale i gialloblu abbozzano un forcing che non sortisce alcuna occasione. Al 48’, anzi, sono gli ospiti a sfiorare la rete del 3-1 con un tiro di Piccinni.

Il pubblico mesagnese apprezza la prestazione dei gialloblu, salutandoli con un applauso a fine gara. Grande entusiasmo fra le file del San Pietro per l’ottimo esordio. Domenica prossima altro derby per i giallorossi, che a Cavallino (causa indisponibilità dello stadio di San Pietro) affronteranno l’Ostuni. Il Mesagne sarà di scena in quel di Maglie.