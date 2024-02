Brindisi FC: beffa atroce nel finale, pesante ko a Caserta

Il Brindisi cade al fotofinish ed incassa la diciannovesima sconfitta stagionale. Allo stadio Pinto, nel 'secondo' debutto del tecnico Ciro Danucci, i biancazzurri sono stati battuti per 2-1 dalla Casertana, al termine di una gara nella quale era arrivata una reazione nel secondo tempo con tanto di momentaneo pareggio. I campani, tuttavia, hanno avuto la meglio in pieno recupero.

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 44', quando Carretta ha finalizzato un'azione personale battendo Saio con un tiro preciso; la reazione degli ospiti è arrivata al 57': direttamente da calcio di punizione Petrucci ha colpito la traversa. Poco più tardi anche il subentrato Vantaggiato ha cercato la gloria da calcio piazzato, ma il pallone è terminato fuori di poco. Nel finale Galletta ha sfiorato il raddoppio trovando però la respinta di Calderoni, precedente al pareggio adriatico: su calcio di punizione Petrucci stavolta non ha lasciato scampo a Venturi (86'). Al 93' è arrivata la beffa per gli uomini allenati da Ciro Danucci, colpiti da Rovaglia che nel cuore dell'area di rigore ha regalato ai suoi la vittoria. Il Brindisi è rimasto fermo a 17 punti, all'ultimo posto in classifica.

Casertana-Brindisi, il tabellino

CASERTANA: Venturi, Celiento, Carretta( 65’ Galletta), Curcio (65’ Rovaglia), Tavernelli, Matese, Deli(65’ Damian), Sciacca, Casoli, Calapai, Anastasio. A DISPOSIZIONE:Marfella, Soprano, Damian, Bacchetti, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia, Montalto, Nicoletti. ALLENATORE: Cangelosi Vincenzo.

BRINDISI: Saio, Vona, Petrucci, Bonnin, Valenti, Guida (84’ Speranza), Merletti, Calderoni, Trotta ( 70’ Vantaggiato), Opoola (70’ Pagliuca), Bagatti. A DISPOSIZIONE: Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Bellucci,Labriola, Spigola, Pagliuca, Zerbo. ALLENATORE: Danucci Ciro.

MARCATORI: 44’ Tavernelli (C), 86’ Petrucci (B), 94’ Rovaglia (C).

AMMONITI: 47’ Matese (C), 54’ Sciacca (C).

ESPULSI:

RECUPERO PRIMO TEMPO: 1’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 6’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi