Serie C, la Virtus riparte con un pareggio: prezioso 1-1 contro il Crotone

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla torna a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive, e lo fa con un prezioso pareggio conquistato al cospetto del Crotone: tra le mura dello stadio Scida i biancazzurri hanno ottenuto un 1-1 al termine di una partita condotta per larga parte dagli ospiti.

Al 7' infatti la Virtus aveva trovato il vantaggio grazie ad Ingrosso, al primo centro dal suo ritorno nella Città degli Imperiali, abile nel finalizzare un'azione orchestrata da Macca; dopo aver sfiorato il gol con Tumminello, il Crotone ha pareggiato i conti in occasione del sigillo di Tribuzzi al 72'. Nel finale Macca ed Artistico sono andati vicini al nuovo sorpasso, mentre a respingere le velleità dei calabresi è stato il portiere Branduani (fresco ex della gara) che ha detto no a Giron e D'Ursi. La Virtus Francavilla è salita così a 18 punti in classifica.

Crotone-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 27’st Tribuzzi (CR) 7’pt Ingrosso (VF)

Crotone: Dini, Papini, Giron (43’st Crialese), Bove (24’st Bruzzaniti), D’Ursi (43’st Cantisani), Petriccione, Di Stefano (24’st Felippe), Loiacono, Tribuzzi, Vitale (16’st Gomez), Tumminello. A disp: Lucano, D’Alterio, Jurcec. All. Zauli

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, De Marino, Monteagudo, Biondi (23’pt Carella), Di Marco, Artistico, Polidori (32’st Garofalo), Dutu, Risolo, Macca, Ingrosso. A disp: Carretta, Lucatelli, Gasbarro, Nicoli, Serio, Vapore, Cardoselli, Fekete, Giovinco. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Fabrizio Ramondino di Palermo (Giacomo Bianchi di Pistoia-Paolo Cozzuto di Formia-Stefano Striamo di Salerno)

Note: Ammoniti: Giron (CR) Risolo, Di Marco, Monteagudo (VF)

Recupero: 2’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla