Brindisi Fc: è il giorno della proibitiva sfida sul campo della capolista Juve Stabia

Dura trasferta per il Brindisi, che stasera si presenterà al cospetto della capolista Juve Stabia allo stadio Menti (calcio d'inizio alle ore 20:45). Gli adriatici nell'ultimo turno sono stati battuti per 2-1 dal Latina, che ha inflitto la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Benevento: in totale si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sette gare. I gialloblù invece hanno totalizzato tre vittorie di fila (l'ultima contro il Monopoli) e non perdono dallo scorso 25 ottobre, quando la Casertana ebbe la meglio per 2-1.

Ad arbitrare il match sarà Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari sezione di Brescia e Francesco Piccichè della sezione di Trapani; Il quarto uomo sarà Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido.

4-3-1-2 per la formazione allenata da Guido Pagliuca, fermato per due giornate dal giudice sportivo. In porta Thiamo dietro al tandem difensivo Bachini-Bellich, con Andreoni (a destra) e Mignanelli (a sinistra) ad agire come terzini; a centrocampo presente Leone coadiuvato da Romeo ed Erradi, mentre sulla trequarti ci sarà Mosti che darà supporto alla coppia offensiva formata da Piovanello ed Adorante.

Consueto 3-5-2 per gli uomini guidati da Giorgio Roselli, anche lui assente per squalifica e che sarà sostituito dal vice Nicola Losacco. Saio tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Bellucci, Bonnin e Merletti; sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, saranno presenti Vona e Monti, mentre in mezzo dovrebbero agire come interni Speranza e Pinto al fianco di Bagatti. In attacco, come di consueto, spazio a Trotta e Bunino.

Juve Stabia-Brindisi, le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo, Leone, Erradi; Mosti; Piovanello, Adorante. All. Tarantino (Pagliuca squalificato).

Saio; Bellucci, Bonnin, Merletti; Vona, Speranza, Petrucci, Bagatti, Monti; Trotta, Bunino. All.Losacco (Roselli squalificato).

