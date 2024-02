Serie C, la designazione arbitrale per il match Casertana-Brindisi

Casertana-Brindisi, match valido per la ventottesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 25 Febbraio alle ore 18.30 presso lo Stadio “Pinto”,sarà diretta dal Signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Assistenti di gara il Signor Emanuele Bracaccini sezione di Macerata e il Signor Simone Della Mea della sezione di Udine; quarto ufficiale il Signor Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi

