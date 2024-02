Brindisi di scena a Caserta: l'ultima volta fu un blitz biancazzurro

Altro delicato match in vista per il Brindisi, che domenica 25 febbraio affronterà la Casertana allo stadio Pinto (calcio d'inizio alle ore 18:30). La partita segnerà l'inizio della seconda avventura di Ciro Danucci sulla panchina biancazzurra: il tecnico, in settimana, è stato richiamato dopo l'esonero di Giorgio Roselli. All'andata i rossoblù riuscirono ad imporsi al Fanuzzi con un pesante 4-1.

Gli incroci in terra campana più recenti sono stati giocati in Serie D. Il 5 dicembre 2021 gli adriatici guidati da Nello Di Costanzo furono protagonisti di un vittorioso blitz per 2-0, con reti a firma di Ante Kordic al 35' e Ivan Bubalo al 76'. Il 20 aprile 2012 la Casertana ebbe la meglio sul Città di Brindisi per 4-1: ad andare a segno per i padroni di casa furono Antonio Dimatera al 12', Rosario Di Ruocco al 24', Pietro Pastore al 48' e Francesco Mortelliti al 66'; il gol della bandiera degli adriatici fu realizzato al 28', da Francesco Mignogna.

Tra i professionisti l'ultimo faccia a faccia risale al 25 febbraio 1990, in Serie C1, quando i padroni di casa si imposero per 3-0, mentre la stagione precedente la gara terminò a reti bianche. Il primo confronto al Pinto invece è avvenuto nell'annata 1968/1969: in quella occasione la Casertana superò di misura il Brindisi, per 1-0.