Brindisi: a Caserta il "debutto" di mister Danucci, con i playout nel mirino

Per il Brindisi c'è un'altra gara impegnativa in vista: nel tardo pomeriggio di oggi i biancazzurri dovranno vedersela con la Casertana allo stadio Pinto (calcio d'inizio alle ore 18:30). Sarà l'appuntamento che sancirà ufficialmente il ritorno in panchina del tecnico Ciro Danucci, richiamato dalla dirigenza negli scorsi giorni dopo aver deciso per l'esonero di Giorgio Roselli.

Nell'ultimo turno gli adriatici sono stati battuti dal Foggia per 2-0, vedendo allungare l'astinenza di vittorie ora giunta a dieci partite; anche i rossoblù hanno perso, nel derby contro l'Avellino (risultato di 2-1). La loro ultima vittoria risale al 15 febbraio, ed è avvenuta contro il Monterosi per 4-3.

Gli uomini allenati da Vincenzo Cangelosi potrebbero scendere in campo utilizzando il 4-3-3. Venturi in porta dietro alla coppia di centrali composta da Soprano e Celiento, mentre Calapi (a destra) e Anastasio (a sinistra) agiranno come terzini; a centrocampo possibile l'impiego di Damian coadiuvato da Casoli e Deli, sugli esterni sono pronti Carretta e Curcio a supportare l'unica punta Tavernelli.

Ciro Danucci invece potrebbe puntare ancora sul 3-5-2. Saio tra i pali, protetto dalla retroguardia formata da Gorzelewski, Bonnin e Merletti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero agire Valenti e Calderoni mentre in mezzo, accanto a Bagatti, il tecnico biancazzurro dovrebbe dare spazio a Labriola e Speranza. In attacco la possibile novità può essere rappresentata dall'impiego di Opoola al fianco di Trotta.

Casertana-Brindisi, le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapali, Soprano, Celiento, Anastasio; Deli, Damian, Casoli; Carretta, Tavernelli, Curcio. All. Cangelosi.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski; Bonnin, Merletti; Valenti, Labriola, Bagatti, Speranza, Calderoni; Opoola, Trotta. All. Danucci.