Serie C, Casertana-Brindisi: le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

SS Brindisi FC comunica che sono 800 i biglietti per il settore ospiti dello stadio "Pinto" di Caserta per il match con la Casertana in programma per Domenica 25 Febbraio alle ore 18.30.

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente dai residenti di Brindisi e provincia in possesso della Fidelity Card sino alle 19.00 di Sabato 24 Febbraio sul sito www.go2.it al costo di 13€ più i diritti di prevendita.

Il giorno del match il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, pertanto si invitano i tifosi biancazzurri a non recarsi allo stadio "Pinto" senza il titolo di accesso già acquistato rispettando il seguente percorso: Uscita A1 Santa Maria Capua a Vetere, poi prendere la SS 700 direzione Caserta e imboccare uscita 13 San Clemente.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi

