Serie C, il giudice sportivo: Monti squalificato per un turno

Il giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la ventisettesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Ammenda di 700 euro:

* per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d'acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze;

* per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all'indirizzo dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell'impianto audio non consentiva l'effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr) per Monti Niccolò.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi