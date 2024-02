Brindisi, inatteso dietro front: esonerato mister Roselli, torna Danucci

BRINDISI - Il dietro front coglie di sorpresa. Il Brindisi Fc esonera mister Giorgio Roselli e richiama al suo posto Ciro Danucci, che a sua volta era stato esonerato lo scorso novembre, per far posto proprio a Roselli. Il sorprendente e impronosticabile avvicendamento arriva il giorno dopo la pesate sconfitta casalinga contro il Foggia, che relega i biancazzurri all’ultimo posto del campionato di Serie C.

A stupire è l’inversione a u rispetto ad appena nove giorni fa, quando la società aveva respinto le dimissioni annunciate dal tecnico (in lacrime) nel corso di una conferenza stampa, subito dopo la sconfitta contro il Latina. Le voci sul ritorno di Danucci, fra gli artefici della promozione in Serie C, si erano fatte strada nella tarda mattinata odierna. Ora arriva l’ufficialità, con una nota diramata dal sodalizio di via Benedetto Brin.

"Ssd Brindisi Fc- si legge nella nota del Brindisi - comunica di aver sollevato dall'incarico mister Giorgio Roselli. Il club biancazzurro ringrazia il tecnico per la professionalità e l'impegno profuso sin qui. Contestualmente si comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a mister Ciro Danucci, che verrà affiancato da mister Marco Perrone nel ruolo di allenatore in seconda e da mister Nicola Losacco in qualità di collaboratore tecnico".