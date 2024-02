Grande prova in casa della capolista: punto d'oro per il Brindisi

Il Brindisi resiste e porta casa un prezioso punto dopo il confronto con la Juve Stabia prima in classifica. Allo stadio Menti la formazione guidata da Giorgio Roselli ha strappato un 1-1 che ha permesso di fare un piccolo passo in avanti dopo due sconfitte consecutive.

Nel primo tempo gli adriatici hanno resistito alle iniziative delle Vespe, pericolose in più occasioni con Adorante, Buglio e Piovanello: da segnalare in particolare l'intervento decisivo di Saio sul tentativo di Adorante. La Juve Stabia non ha rallentato la corsa nel secondo tempo provandoci ancora con Adorante e Piscopo, su cui Saio è stato chiamato ad intervenire; i biancazzurri hanno provato a rendersi pericolosi in occasione della punizione battuta da Pinto che non ha creato grossi problemi a Thiam; ancora Saio è stato costretto agli straordinari sulla conclusione dalla distanza di Candellone. Il Brindisi è così salito a quota 17 punti in classifica.

Juve Stabia-Brindisi, il tabellino

JUVE STABIA: Thiam, Bellich, Romeo (60’ Candellone), Buglio, Adorante, Piscopo, Baldi (75’ Erradi), Mignanelli, Bachini, Leone, Piovanello (75’ Mosti). A DISPOSIZIONE: Esposito, La Rosa, Perobon, Meli, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Candellone, Andreoni, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga, Mosti. ALLENATORE: Nazareno Tarantino

BRINDISI: Saio, Gorzelewski, Speranza (73’ Vona), Bunino (60’ Pagliuca), Petrucci (60’ Bagatti), Bonnin, Pinto, Labriola, Merletti, Trotta (60’ Guida), Galazzini. A DISPOSIZIONE: Antonino, Auro, Monti, Vona, Fiorentino, Vantaggiato, Bellucci, Guida, Spingola, Pagliuca, Opoola, Bagatti, Zerbo. ALLENATORE: Nicola Losacco.

MARCATORI:

AMMONITI: 31’ Romeo (JST), 49’ Labriola (BRI), 78’ Buglio (JST), 80’ Bagatti (BRI), 86’ Pinto (BRI), 86’ Mignanelli (JST), 92’ Vona (BRI).

ESPULSI:

RECUPERO 1° TEMPO:1’.

RECUPERO 2° TEMPO: 6’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi

