Parte la Serie C: Virtus Francavilla e Brindisi impegnate nel doppio derby appulo-lucano

Ci siamo. Dopo una trepidante attesa il campionato di Serie C è pronta a partire stasera con una prima giornata 'spezzatino', che avrà inizio stasera con Catania-Crotone e Giugliano-Sorrento, concludendosi poi la sera di domenica 3 settembre. Ai nastri di partenza ci saranno Virtus Francavilla e il neopromosso Brindisi, che si affronteranno nel primo derby della provincia tra i professionisti in programma il prossimo 26 novembre (ritorno il 30 marzo).

Le due formazioni partiranno affrontando le due squadre lucane del girone, ossia rispettivamente Picerno e Potenza. La Virtus, che ha affidato il nuovo corso ad Alberto Villa, esordirà domenica 3 settembre alla Nuovarredo Arena alle 20:45. I biancazzurri hanno attuato una vera e propria rivoluzione a livello di rosa, ed intendono partire col piede giusto: di fronte però ci sarà una formazione ostica, che nella passata stagione ha raggiunto il sesto posto finale in classifica. Non solo, perché il Picerno ha avuto la meglio negli ultimi precendenti, per 2-1 allo stadio Curcio a dicembre 2022 e per 1-0 alla Nuovarredo Arena lo scorso 16 aprile; tra l'altro i rossoblù in questa estate hanno ingaggiato il trequartista Pasquale Maiorino, ex storico calciatore della Virtus tornato nella Città degli Imperiali a gennaio 2021.

(Foto Brindisi FC canali ufficiali)

Dopo 33 anni il Brindisi affronterà un campionato di terza serie e lo fara debuttando in trasferta, allo stadio Viviani (sempre domenica 3 settembre alle ore 20:45). La formazione guidata da Ciro Danucci si ritroverà ad affrontare una delle potenziali mine vaganti del raggruppamento C, che si è rafforzata molto ingaggiando tra gli altri l'attaccante Raul Asencio, con un passato in Serie B.Gli adriatici, che hanno confermato elementi come Franco Gorzelewski e Nicola Malaccari e aggiunto elementi di categoria (Nicola Bizzotto e Federico Moretti su tutti), hanno totalizzato una sconfitta e una vittoria negli ultimi precendenti contro il Potenza: nel campionato di Serie D 2014/2015, vennero sconfitti per 1-0 al Viviani il 12 ottobre 2014 per poi trionfare per 4-2 il 22 febbraio al Fanuzzi. Curiosità: in entrambe le gare era in campo l'attuale tecnico del Brindisi, Danucci.