Serie D, altro successo per il Fasano: battuto 1-0 il Manfredonia

Squadra in casa Manfredonia

Il Fasano non ferma la propria corsa. Dopo l'1-0 rifilato al Città di Gallipoli nello scorso turno, i biancazzurri hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro il Manfredonia, nel match andato in scena allo stadio Miramare. Si è trattato del settimo successo stagionale per gli uomini guidati da Luca Tiozzo.

Nel primo tempo Battista ha sfiorato il vantaggio lasciando partire un diagonale insidioso. Ma nella ripresa, precisamente al 51', a rompere l'equilibrio è stato lo stesso Battista, andato a segno con un tiro potente su assist di Melillo. Il Fasano è salito così a 28 punti in classifica.