Serie D, Lattanzio punisce il Fasano: il Team Altamura vince 1-0

Arriva la seconda sconfitta stagionale per il Fasano: allo stadio D'Angelo i biancazzurri sono caduti per mano del Team Altamura, per 1-0, con la vittoria che ora manca da quattro partite.

Nelle prime fasi dell'incontro gli ospiti si sono fatti vedere in avanti in occasione dei tentativi di Battista, che ha visto la propria conclusione neutralizzata dal portiere Fernandes, e Ganci (pallone alto sopra la traversa); i padroni di casa invece hanno sfiorato il gol con la punizione battuta da Loiodice e finita di poco fuori. Il Team Altamura, successuivamente, ha trovato il vantaggio al 73', quando Lattanzio ha insaccato un colpo di testa su assist dello stesso Loidodice. Nei minuti di recupero non è accaduto più nulla: il Fasano è rimasto fermo a quota 20 punti in classifica.