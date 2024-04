Fasano, è notte fonda: l'Angri passa al Curlo, biancazzurri in zona playout

Il Fasano cade ancora e scivola in piena zona playout. Allo stadio Curlo la formazione guidata da Luca Tiozzo è stata battuta per 2-1 dall'Angri, in un delicato scontro diretto per la salvezza: a seguito di questo risultato i biancazzurri sono entrati nella zona calda che vale gli spareggi per la permanenza in Serie D, complice la contemporanea vittoria del Gravina in casa del Città di Gallipoli.

Al 49' gli ospiti sono andati in vantaggio su calcio di rigore, con il tentativo trasformato da Palmieri. Nel finale del secondo tempo la gara si accende: al 74' i padroni di casa hanno trovato il pareggio grazie a Manfredi, tuttavia poco dopo l'Angri è riuscito a firmare il sorpassio in occasione del sigillo di Mansour (79'). Il Fasano resta fermo a quota 35 punti in classifica.