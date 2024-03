Si ferma l'Eccellenza pugliese: il girone B torna in campo domenica 7 aprile

Il campionato di Eccellenza pugliese osserverà due settimane di sosta: domenica 24 marzo e domenica 31 non andranno in scena le partite del girone B per via delle festività pasquali.

Il torneo dunque tornerà domenica 7 aprile, per la prima delle ultime due gare della stagione regolare. La parte finale del campionato non ha più nulla da dire per quanto riguarda le squadre brindisine, dato che San Pietro Vernotico e Mesagne sono già retrocesse in Promozione: in particolare il destino dei gialloblù è stato definito dopo la sconfitta per 2-0 contro il Ginosa e la conguente impossibilità matematica di raggiungere i playout; i giallorossi invece sono ultimi in classifica a quota 9 punti. Ritirato, come noto, l'Ostuni.