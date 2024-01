Capodanno amaro per l'Ostuni: squadra ritirata dal campionato d'Eccellenza

OSTUNI – L’Asd Ostuni 1945 alza bandiera bianca. La squadra è stata ritirata dal campionato di Eccellenza pugliese (girone B). La decisione è stata comunicata dal presidente del sodalizio gialloblu, Gianluca Fiorentino, con un video divulgato la mattina di un Capodanno amarissimo per i tifosi della Città Bianca.

Fiorentino spiega che “Non ci sono i calciatori per poter proseguire il campionato”, a causa del blocco Fifa delle operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, imposto alla società per tre sessioni di mercato. Molti giocatori avevano già chiesto il trasferimento. Attualmente il club non disporrebbe neanche di un numero adeguato di tesserati per mettere in campo una squadra.

Fiorentino dichiara di non avere nessuna colpa di questa situazione. “I blocchi Fifa – afferma – sono stati fatti quando io non c’ero”. “Avrei voluto continuare – aggiunge – ma se non hai i calciatori e le basi non si può fare nulla”. Infine l’intenzione di dare vita a una “nuova Ostuni”.