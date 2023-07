Torneo del "Dopolavoro" ferroviario nell'impianto Cedas: vince la Is

Torna protagonista lo sport per il "Dopolavoro" ferroviario di Brindisi con un triangolare di calcetto giocato nel centro sportivo Cedas Avio Brindisi. Si sono confrontati i ragazzi di Rfi suddivisi nelle tre specializzazioni di IS (Impianti di Segnalamento), Te (Trazione Elettrica) e Lavori (Armamento sede Ferroviarie).

Le partite sono state molto combattute e a vincere è stata la forte formazione della Is di capitan Miccoli mentre ad Antonello Coviello della Te è andato il premio di miglior giocatore ed a Nico Caracciolo dei Lavori quello di miglior portiere.

La premiazione è stata introdotta dal presidente Paolo Russo, che ha ringraziato tutti i partecipanti a nome di tutto il consiglio direttivo del Dlf. Dopo questo primo incontro il prossimo obbiettivo sarà quello di organizzare degli incontri di calcio a livello regionale così come si svolgevano in passato per poi sperare di organizzare qualcosa anche a livello nazionale.

Fonte: Cedas Avio Brindisi