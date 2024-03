Virtus e Brindisi, previsto un doppio derby pugliese nell'infrasettimanale

La Serie C non si ferma è si appresta a ripartire immediatamente: tra mercoledì 6 marzo e giovedì 7 andrà in scena il trentesimo turno del girone C con importanti incroci, soprattutto quelli riguardanti le squadre pugliesi.

Virtus Francavilla e Brindisi, in particolare, saranno impegnati in due derby delicati. Gli uomini guidati da Alberto Villa, che domenica 3 marzo hanno battuto 1-0 il Latina, saranno di scena allo stadio Iacovone per affrontare il Taranto. Gli ionici, nell'ultimo turno, hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Turris ora lontana solo tre punti dagli stessi biancazzurri. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

Trasferta in vista anche per la squadra adriatica, che non vince ormai dallo scorso 10 dicembre (0-2 al cospetto del Sorrento): alle ore 18:30 la formazione allenata da Ciro Danucci, sconfitta per 3-1 dal Messina sabato 2 marzo, affronterà al Veneziani il Monopoli. I biancoverdi sono reduci da due pareggi a reti bianche contro la Virtus e il Picerno.