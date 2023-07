Virtus Francavilla, arriva la cessione di Pasquale Maiorino al Picerno

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Maiorino all’Az Picerno. La società ringrazia Pasquale per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nei due anni e mezzo in biancazzurro, nei quali ha collezionato 79 presenze, 19 gol e 16 assist, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla